NEONATO DI 6 MESI CON GRAVI PROBLEMI RESPIRATORI DA CATANIA A GENOVA SU UN VOLO MILITARE

È arrivato ieri sera al Gaslini di Genova un bimbo di 6 mesi di 4 kilogrammi, ex prematuro con gravissima insufficienza respiratoria. I medici della Terapia intensiva neonatale dell'Ospedale di Catania hanno richiesto ieri il trasferimento presso il Centro Extra Corporeal Membrane Oxjgenation della Terapia Intensiva del Gaslini a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni.

È stato quindi autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri un volo militare sanitario salvavita per consentire i necessari trattamenti ultraspecialistici che il bambino necessita presso l'Istituto Gaslini. Un'equipe dell'ospedale pediatrico genovese composta dal direttore della Rianimazione Andrea Moscatelli, dal rianimatore Camilla Micalizzi e dall'infermiera Ilaria Reale si è recata a Catania per realizzare il delicato trasporto pediatrico.