NEONATO IN PERICOLO DI VITA TRASPORTATO D’URGENZA DA CATANIA A ROMA
Si è concluso intorno alle ore 14.15 il trasporto sanitario d’urgenza da Catania a Roma di un neonato di appena 5 mesi, in imminente pericolo di vita.La missione è stata effettuata con un Falcon900 da...
Si è concluso intorno alle ore 14.15 il trasporto sanitario d’urgenza da Catania a Roma di un neonato di appena 5 mesi, in imminente pericolo di vita.
La missione è stata effettuata con un Falcon900 da parte di un equipaggio del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare.
Il velivolo, uno degli assetti della Forza Armata pronti 24 ore su 24 per questo genere di necessità, su ordine della Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare, è decollato dalla base del 31° Stormo di Ciampino ed ha raggiunto l’aeroporto di Catania.
Dopo aver imbarcato il piccolo paziente, la mamma ed un’ equipe medica per l’assistenza sanitaria in volo, è decollato nuovamente alla volta di Roma. Il trasporto d’urgenza era stato richiesto dalla Prefettura di Messina, attivata dal Centro Cardiologico Pediatrico presso l’Ospedale San Vincenzo di Taormina (ME) a causa delle critiche condizioni di salute del neonato.
Dopo che il velivolo è atterrato a Ciampino, il piccolo paziente è stato immediatamente trasferito in ambulanza all’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” della Capitale per ricevere le urgenti cure necessarie.