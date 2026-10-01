Nesima, ruba 33 chili di cavi di rame nella stazione FCE dismessa: arrestato

L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo

Si è introdotto all’interno di una stazione della circumetnea ormai dismessa per rubare cavi di rame, ma è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato per furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

I poliziotti della squadra volanti sono intervenuti presso la dismessa stazione FCE di Nesima in quanto, su linea di emergenza, era stato segnalato un furto in atto ad opera di un uomo di cui venivano fornite dettagliate descrizioni.

Una volta giunti sul posto i poliziotti hanno bloccato il soggetto, un 59enne di Misterbianco, che si trovava dentro un pozzetto in mezzo alla linea ferrata, mentre era intento a srotolare dei cavi di rame. Utilizzando alcuni arnesi atti allo scasso, l’uomo era riuscito già ad asportare oltre 33 chilogrammi di cavi di rame.

Dopo le formalità di rito e la formalizzazione della denuncia da parte di un responsabile dell’azienda, il 59enne è stato arrestato e, su disposizione del Pm di turno, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.