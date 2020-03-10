NESSUN ELICOTTERO SORVOLERÀ STASERA PATERNO’ “PER DISINFETTARE TUTTO”

Riteniamo di fare cosa gradita, in virtù del numero consistente di segnalazioni che ci sono arrivate in redazione, smentire la bufala che in queste ore sta circolando con prepotenza e alla velocità de...

Riteniamo di fare cosa gradita, in virtù del numero consistente di segnalazioni che ci sono arrivate in redazione, smentire la bufala che in queste ore sta circolando con prepotenza e alla velocità della luce sui social e su Whatsapp circa un elicottero che dalle 23 di questa sera fino alle 5 di domani, sorvolerà Paternò e l'intera provincia "per disinfettare tutto".

L'idea che qualcuno possa aver creduto a un'assurdità del genere, ci "costringe", in uno scenario surreale qual è quello che stiamo vivendo, ad invitarvi a valutare le notizie e le informazioni che vi arrivano.

A non divulgarle ulteriormente, ad arrestare il contagio della disinformazione e delle fake news. A stare alla larga da certi contenuti, falsi, che rischiano di mandare nel panico tantissima gente.

Eco il testo del messaggio che gira in rete.

«Dalle 23:00 stasera fino alle 05:00 di domani mattina passerà un elicottero e disinfettará tutto , mi raccomando nn rimanete i panni scarpe e altre cose fuori e soprattutto attenti ai cani!»

Le autorità stanno già avviando le dovute indagini per risalire alla fonte della fake news che crea preoccupazione .

I responsabili, se individuati, saranno denunciati per procurato allarme.

Nessun elicottero sorvolerà questa notte i cieli di Paternò.