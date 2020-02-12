«NESSUN PAZIENTE RICOVERATO AL CANNIZZARO PER CONTATTI CON SOGGETTI CON SINTOMI DA CORONAVIRUS»

«Nessun paziente è ricoverato all’Ospedale Cannizzaro di Catania per eventuali, anche solo riferiti, contatti con altri soggetti in Paesi coinvolti nell’emergenza da Coronavirus “Covid-19”.Nessuna qua...

Nessuna quarantena è in atto nell’area di Alto Isolamento di Malattie Infettive». Il dott. Salvatore Giuffrida, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro, smentisce la notizia diffusa in queste ore sul presunto ricovero di una paziente che sarebbe entrata in contatto con cittadini cinesi con i sintomi del Coronavirus “Covid-19”.

Si tratta, probabilmente, di un’erronea ricostruzione del recente caso di una donna che, reduce da un viaggio in India, come altre decine di pazienti in queste settimane è stata trattata nell’UOC di Malattie Infettive e, dopo l’esito del prelievo ematico che ha evidenziato una influenza per un ceppo virale del 2009, è stata dimessa a domicilio.