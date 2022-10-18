NETFLIX, ARRIVA L’ABBONAMENTO CON LA PUBBLICITÀ: IN ITALIA COSTERÀ 5,49 EURO AL ME

Dopo mesi di voci e ipotesi, è arrivata la conferma. Dal 3 novembre, alle ore 17, Netflix introdurrà in Italia un abbonamento scontato con pubblicità. Il nuovo piano costerà 5,49 euro al mese e preved...

Dopo mesi di voci e ipotesi, è arrivata la conferma. Dal 3 novembre, alle ore 17, Netflix introdurrà in Italia un abbonamento scontato con pubblicità. Il nuovo piano costerà 5,49 euro al mese e prevede una media di 4-5 minuti di interruzioni pubblicitarie all’ora.

Per gli utenti che sceglieranno la nuova versione scontata ci saranno tre limitazioni: 1) qualità video a 720p/HD, 2) un numero limitato di film e serie tv non sarà disponibile a causa di restrizioni legate alle licenze e, infine, 3) non si sarà la possibilità di scaricare i titoli e vederli offline.

La possibilità di sottoscrivere la nuova tariffa sarà attivata in 12 paesi: Australia, Brasile, Canada, Corea, Francia, Germania, Giappone, Messico, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e, appunto, Italia. Per chi ha già un abbonamento, non cambierà nulla.

Ma come funzionerà per l’utente? Le pubblicità, che avranno una durata di 15 o 30 secondi, saranno inserite all’inizio di ogni film o serie e poi diverse volte durante la visione (per una media, come anticipato, di 4-5 minuti per ogni ora di visione). Lanciando l’iniziativa, Netflix ha pubblicato un video in cui si vede che, all’avvio di un programma, parte una pubblicità di 30 secondi al termine della quale inizia una serie tv.

L’azienda, con questo nuovo abbonamento, spera di frenare la perdita di abbonati che subisce ormai da diversi mesi. Nell’ultimo anno, si stima che il servizio di streaming online abbia perso circa 1,2 milioni di utenti.

La causa principale della crisi è l’ascesa dei concorrenti: da Amazon Prime a Disney+, da Peacock TV a HBO Max. Basti pensare che per la prima volta, gli abbonamenti legati a servizi streaming Disney – cioè Disney+, Hulu e ESPN – hanno superano quelli di Netflix (221 milioni contro 220,7).