NETFLIX DOWN, PROBLEMI ALLA PIATTAFORMA STREAMING IN TUTTO IL MONDO https://www.95047.it/netflix-down-problemi-alla-piattaforma-streaming-in-tutto-il-mondo/

Netfilx la celebre piattaforma digitale di video streaming è andata off-line da alcuni minuti. La notizia è riscontrabile sullo status report della piattaforma con una dicitura abbastanza generica che afferma che ci sono problemi nell’accesso in alcuni dispositivi.

Intorno alle 21.30 del 4 novembre si è verificato un Netflix down esteso. Le segnalazioni su Downdetector sono state svariate e gli utenti hanno immediatamente evidenziato questo aspetto su Twitter.

Quando l’utente inizia la visione di un titolo, sulla schermata compare un messaggio con questo testo in italiano: “C’è un problema nella riproduzione di questo titolo”. Il codice d’errore segnalato è il numero M71111-1331.

Al momento, non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’azienda di streaming.

Questo non è certamente il primo caso di un grande colosso che va temporaneamente offline, come non citare ad esempio Facebook, WhatsApp e Instagram che sono crollati nel giro di poche ore, qualche tempo fa.