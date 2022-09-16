Netflix per 1 anno a 2 euro? Attenzione, è una truffa!

Il messaggio sta circolando in numerosi gruppi Facebook della provincia di Catania e non soloPurtroppo non si tratta di una superofferta, ma di una truffa. Stavolta ad essere presi di mira sono gli ut...

Il messaggio sta circolando in numerosi gruppi Facebook della provincia di Catania e non solo

Purtroppo non si tratta di una superofferta, ma di una truffa. Stavolta ad essere presi di mira sono gli utenti (o gli aspiranti utenti, fermati dai costi "troppo alti") di Netflix, la più nota piattaforma mondiale di contenuti video on demand. In sostanza, sui social compaiono messaggi in cui una utente in offre l'abbonamento annuale a Netflix al solo prezzo di due euro. Un raggiro in piena regola, e ora vi spieghiamo meglio il perché.

Il messaggio comparso su vari gruppi social è questo:

Mi scuso in anticipo per l’offtopic, ma credo che non vi offenderete Oggi alla radio dicevano che è l’ultimo giorno della promozione “Due Euro”, con la quale è possibile utilizzare il piano Premium per 12 mesi a 2€ (questo piano normalmente costa 18€ al mese, ma ora è possibile averlo a 2€ per un ANNO INTERO). La promozione è valida sia per i nuovi account Netflix che per quelli già esistenti. Per coloro che non ne hanno ancora approfittato, si affrettino a visitare la pagina ufficiale della promozione >>> LINK AL SITO DI DESTINAZIONE <<< perché sta per terminare, ed è un peccato perdere una simile opportunità. AGLI INCREDULI: Questa è una promozione ufficiale di Netflix, non una truffa. Io e i miei amici ne abbiamo già approfittato e in effetti abbiamo pagato tutti 2 euro, così abbiamo un anno di spesa Netflix fuori dai piedi. Ricorda – i furbi spendono meno!

Il consiglio per tutti, dunque, è quello di non aprire il sito, non inserire i propri dati e segnalare a Facebook gli utenti che promuovono l’offerta truffaldina e per ricevere comunicazioni su eventuali offerte vi consigliamo di seguire sempre i canali ufficiali.