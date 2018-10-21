PATERNÒ BOMBA D’ACQUA COLPISCE LA ZONA - FOTO E VIDEO

***SCUOLE REGOLARMENTE APERTE ***https://youtu.be/AihJWupt67gDopo il Calatino, la pioggia colpisce le nostre zone, con una densità che provoca disagi in diverse paesi. Difficile la circolazione in alc...

***SCUOLE REGOLARMENTE APERTE ***

https://youtu.be/AihJWupt67g

Dopo il Calatino, la pioggia colpisce le nostre zone, con una densità che provoca disagi in diverse paesi. Difficile la circolazione in alcune strade, con diverse botole saltate a causa della forte pressione. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco che stanno cercando di tamponare la situazione. In via Vittorio Emanuele una vettura è finita in un tombino, ma è stata tirata fuori da dei giovani volenterosi. Si raccomanda prudenza alla guida.