PATERNÒ BOMBA D’ACQUA COLPISCE LA ZONA - FOTO E VIDEO

21 ottobre 2018 22:27
***SCUOLE REGOLARMENTE APERTE ***

https://youtu.be/AihJWupt67g

Dopo il Calatino, la pioggia colpisce le nostre zone, con una densità che provoca disagi in diverse paesi. Difficile la circolazione in alcune strade, con diverse botole saltate a causa della forte pressione. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco che stanno cercando di tamponare la situazione. In via Vittorio Emanuele una vettura è finita in un tombino, ma è stata tirata fuori da dei giovani volenterosi. Si raccomanda prudenza alla guida.

