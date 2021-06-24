NICOLA È STATO RITROVATO. ERA A 3KM DA CASA. STA BENE, OGGI SARA' DIMESSO

Nicola sta bene, compatibilmente con quanto accaduto. Non ha riportato traumi di rilievo, e le sue condizioni cliniche sono buone. Un’altra buona notizia dopo le ore di angoscia vissute ed il ritrova...

Nicola sta bene, compatibilmente con quanto accaduto. Non ha riportato traumi di rilievo, e le sue condizioni cliniche sono buone. Un’altra buona notizia dopo le ore di angoscia vissute ed il ritrovamento di ieri mattina.

“Gli accertamenti eseguiti all’ospedale pediatrico Meyer sul bambino ritrovato nei boschi di Palazzuolo sul Senio hanno fornito risultati rassicuranti: il piccolo non ha riportato alcun trauma di rilievo e le sue condizioni generali sono buone. Il piccolo ha riposato e ha mangiato con appetito.

E' trattenuto in osservazione in via precauzionale e le dimissioni sono previste nelle giornata di oggi”. Così il bollettino dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove è stato portato il piccolo Nicola.

Da quanto spiegato dalla prefettura, il bimbo, Nicola Tanturli, sarebbe stato trovato a circa tre chilometri dalla sua abitazione.

E' stato un giornalista della Vita in diretta della Rai, Giuseppe Di Tommaso, a far ritrovare il piccolo Nicola: risalendo versa la casa del bambino ha sentito rumori e lamenti.

Il bambino era in fondo a una scarpata, a ridosso della strada e profonda una cinquantina di metri ed è stato poi recuperato da un carabiniere.

"Sono contento e ringrazio tutte le persone che si sono impegnate". Sono le parole del padre di Nicola Tanturli, ai microfoni del Tg4.

Per i carabinieri impegnati negli accertamenti in seguito alla scomparsa di Nicola, il piccolo si sarebbe allontanato da solo, vagando poi per i boschi circostanti la casa dove vive con i genitori. Gli investigatori, secondo quanto si apprende, escludono altre possibili ipotesi. Degli accertamenti i carabinieri riferiranno alla procura, interessata già da ieri quando ha aperto un fascicolo sulla scomparsa, senza alcun indagato.