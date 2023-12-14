NICOLE AMANTEA, LA GIOVANE PROMESSA DELLA DANZA PATERNESE CHE INCANTA SU THE COACH

La piccola ma talentuosa Nicole Amantea, residente a Paternò, ha fatto il suo ingresso trionfale nel mondo della televisione, lasciando il pubblico incantato con le sue straordinarie performance nel t...

La piccola ma talentuosa Nicole Amantea, residente a Paternò, ha fatto il suo ingresso trionfale nel mondo della televisione, lasciando il pubblico incantato con le sue straordinarie performance nel talent show "The Coach". A soli 8 anni, la giovane atleta dimostra una passione e un impegno straordinari per la danza, che le hanno garantito un posto tra i partecipanti di questo prestigioso format televisivo.

Nicole, allieva della Scuola di danza ROYAL DANCE sotto la direzione artistica di Agata Benvenga, ha dimostrato di possedere non solo notevoli abilità fisiche, ma anche una profonda dedizione alla disciplina sportiva. È stata proprio la sua insegnante a scoprire il suo talento e a incoraggiarla a partecipare ai casting di "The Coach". Superando con successo gli step successivi, Nicole ha conquistato il cuore della giuria, guadagnandosi un meritato posto nelle finali del programma.

"The Coach", ideato da Luca Garavelli e Marco Zarotti, è un talent show italiano in onda su 7 Gold dal 2018. Il programma si propone di scoprire e promuovere giovani talenti in diverse discipline, offrendo loro l'opportunità di esibirsi di fronte a un vasto pubblico televisivo.

La piccola ballerina paternese ha studiato danza per ben 3 anni, approfondendo le sue conoscenze nelle discipline di danza classica, moderna e contemporanea. La sua dedizione e il suo impegno costante hanno reso possibile la sua partecipazione a "The Coach", dove ha avuto l'opportunità di mostrare il frutto del suo duro lavoro.

Agata Benvenga, la direttrice artistica della scuola di danza ROYAL DANCE, è apparsa visibilmente orgogliosa e soddisfatta del successo di Nicole. Augurando alla giovane ballerina un futuro ricco di emozioni positive e successi, Benvenga ha sottolineato l'importanza di sostenere i giovani talenti e di incoraggiarli a perseguire i loro sogni.

Il pubblico non vede l'ora di seguire il suo percorso e di scoprire quale meraviglioso futuro le riserva la sua straordinaria dedizione alla danza e il suo talento innato.