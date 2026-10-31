NICOLOSI Nicolosi, 92enne disperso nelle campagne: salvato con l'elicottero dei Vigili del Fuoco

L'anziano è stato individuato in una zona boschiva particolarmente impervia. Recuperato con il verricello dell'elicottero Drago 142, è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania.

NICOLOSI – Si sono concluse con esito positivo le operazioni di ricerca e soccorso di un uomo di 92 anni, residente a Nicolosi, che si era disperso nelle campagne del territorio comunale.

L'anziano è stato individuato in un'area boschiva particolarmente impervia grazie all'intervento dell'elicottero “Drago 142” dei Vigili del Fuoco, impegnato nelle operazioni di ricerca e recupero.

Il recupero con l'elicottero Drago 142

Una volta localizzato il 92enne, un elisoccorritore si è calato al suolo attraverso il verricello del velivolo per raggiungere l'uomo e prestargli assistenza. L'equipaggio ha quindi coordinato le delicate operazioni di recupero e imbarco a bordo dell'elicottero.

Alle operazioni ha preso parte anche una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, intervenuta sul posto a supporto delle attività di soccorso.

Il trasferimento all'ospedale Cannizzaro

Al momento del ritrovamento, l'anziano appariva in uno stato di forte disorientamento a causa della disavventura vissuta.

Dopo essere stato raggiunto e messo in sicurezza, il 92enne è stato trasportato in elicottero all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario per gli accertamenti necessari.

L'intervento si è concluso positivamente grazie all'azione dei Vigili del Fuoco e all'impiego dell'elicottero di soccorso, fondamentale per raggiungere una zona difficilmente accessibile da terra.