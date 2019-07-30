NICOLOSI: ARRESTATO SORVEGLIATO SPECIALE ARMATO E A BORDO DI UN’AUTO RUBATA.
I Carabinieri della Stazione di Nicolosi hanno tratto in arresto il pregiudicato 38enne CHIANTELLO Carmelo del posto per ricettazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e violazione delle prescrizioni inerenti la Sorveglianza Speciale.
Il reo già sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza con obbligo di soggiorno, a bordo di un’autovettura, veniva fermato dai Carabinieri nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale.
L’uomo alla vista dei militari si dava precipitosamente alla fuga abbandonando poi l’auto nel Comune di Mascalucia dove veniva bloccato e arrestato.
I militari perquisendo il mezzo risultato rubato nel gennaio 2019 hanno rinvenuto una rivoltella giocattolo marca Olympic Bruni modificata cal.38, due passamontagna e guanti in lattice.
Il reo dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la propria abitazione come disposto dall’A.G..