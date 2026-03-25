Nicolosi, controlli nei locali: irregolarità in panificio e pub, due denunciati

Proseguono i controlli dei Carabinieri finalizzati a garantire il rispetto delle norme a tutela della sicurezza dei lavoratori, della salute dei consumatori e della corretta gestione delle attività commerciali. In tale contesto, i militari della stazione di Nicolosi, con il supporto del Nucleo Antisofisticazione e Sanità NAS dei Carabinieri di Catania, del personale del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, della Polizia Locale di Nicolosi e della Guardia di Finanza della compagnia di Paternò, hanno eseguito una serie di verifiche mirate in alcuni pubblici esercizi del territorio.

L’attività ispettiva congiunta, pianificata per garantire controlli approfonditi sotto i diversi profili amministrativi, sanitari e di sicurezza, ha consentito di accertare diverse irregolarità che sono state segnalate alle autorità competenti.

Nel corso delle verifiche in un panificio di Nicolosi, i militari, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, hanno denunciato all’autorità giudiziaria un 69enne del posto, titolare dell’attività, per violazioni della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Durante gli accertamenti è stata, inoltre, rilevata la presenza di alimenti in cattivo stato di conservazione destinati alla produzione di mollica di pane, circostanza che configura una violazione delle disposizioni previste a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare e che gli è valsa una sanzione amministrativa di 1.000 euro. Gli operanti hanno pertanto informato anche il Comune per le valutazioni di competenza in merito all’eventuale sospensione dell’attività. Al titolare è stata, inoltre, contestata la realizzazione di depositi non autorizzati per lo stoccaggio dei prodotti.

Nel medesimo contesto operativo, i controlli hanno interessato anche un’attività di somministrazione di alimenti e bevande del tipo pub, nel centro cittadino. In questo caso i Carabinieri, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva, hanno denunciato all’autorità giudiziaria la proprietaria dell’attività, una 24enne di Belpasso, per violazioni della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Le irregolarità riscontrate riguardano il mancato rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 81 del 2008, che impone ai datori di lavoro specifici obblighi per garantire la tutela e la sicurezza dei dipendenti durante lo svolgimento delle attività lavorative.

I controlli rientrano in un più ampio dispositivo predisposto dall’Arma dei Carabinieri per monitorare le attività commerciali e verificare il rispetto delle normative vigenti, con particolare attenzione alla sicurezza dei lavoratori e alla tutela dei consumatori. L’azione coordinata tra le diverse istituzioni consente, infatti, di effettuare verifiche capillari e multidisciplinari, fondamentali per prevenire situazioni di rischio e garantire standard adeguati di sicurezza e legalità nel territorio.