NICOLOSI: CORSE CLANDESTINE, PUROSANGUE SEQUESTRATO AD UN PREGIUDICATO
I Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un pregiudicato catanese di 32 anni, poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti di animali.
I militari, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno delle corse clandestine equestri, all’altezza del Km 6 della S.S. 92, hanno bloccato l’uomo mentre conduceva il calesse trainato da un cavallo purosangue inglese di due anni e mezzo.
Sul posto è intervenuto il personale dell’ufficio di veterinaria dell’A.S.P. di Gravina di Catania, che oltre ad accertare un problema polmonare dell’animale, con conseguente impossibilità di partecipare ad ogni tipo di competizione, ha proceduto al sequestro dell’equino per omessa trascrizione del passaggio di proprietà, nonché per delle violazioni riguardanti la mancata profilassi sulle malattie infettive.