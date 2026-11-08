Nicolosi, fermato in moto con pugnale e tirapugni nel marsupio: denunciato 38enne

L’uomo è apparso nervoso durante un controllo dei Carabinieri in via Marconi. La perquisizione ha portato alla scoperta delle due armi, subito sequestrate.

Prosegue l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri della Stazione di Nicolosi, costantemente impegnati nel garantire sicurezza e vicinanza ai cittadini dell’area etnea.

Durante uno di questi servizi, i militari hanno fermato un motoveicolo condotto da un uomo, che transitava lungo via Marconi. Il conducente, un 38enne del posto, ha manifestato particolare agitazione durante le fasi dell’identificazione, pertanto, i Carabinieri hanno approfondito le verifiche, sottoponendolo ad una perquisizione personale.

L’accertamento ha svelato le ragioni del suo nervosismo: nel marsupio che indossava, i Carabinieri hanno trovato un pugnale con lama di 12 cm e anche un tirapugni in ferro.

Il rinvenimento di questi 2 oggetti assume particolare rilievo sotto il profilo della sicurezza, considerata la loro concreta capacità offensiva. Il porto del coltello fuori dalla propria abitazione, senza un giustificato motivo, integra infatti una violazione della normativa sulle armi, mentre il tirapugni rientra tra le armi proprie e il suo porto fuori dall’abitazione è sempre vietato.

Le armi sono state sequestrate e il 38enne, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto di armi od oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.