NICOLOSI: MEZZO CHILO DI DROGA A CASA ARRESTATO IMPIEGATO
I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza un 29enne di Nicolosi, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Senza soluzione di continuità l’azione antidroga dei militari del Nucleo Operativo che, ieri sera, concludendo una breve ma proficua attività info-investigativa, hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’insospettabile rinvenendo all’interno di un mobile un barattolo contenente circa 500 grammi di marijuana.
La droga è stata sequestrata mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.