NICOLOSI. MONITORAGGIO DELLA "MOVIDA" E CONTROLLI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Paternò e della Stazione di Nicolosi sono stati impegnati nella scorsa nottata in un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e dei reati contro il patrimonio.

I militari hanno attivato un dispositivo a largo raggio posizionando opportunamente posti di controllo in prossimità di snodi viari e nelle strade del centro urbano, sottoponendo a verifica persone e mezzi in transito, nonché provvedendo al monitoraggio della “movida” notturna con il controllo di alcuni locali pubblici.

Sono state identificate complessivamente una cinquantina di persone e una trentina di veicoli alla cui guida sono stati sorpresi alcuni automobilisti non in regola con i documenti di guida e di circolazione.

In particolare, per le violazioni riscontrate alle norme imposte dal C.d.S., sono state elevate 10 sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 7.450 euro e sottoposti a sequestro/fermo amministrativo due veicoli oltre al ritiro di quattro documenti di circolazione e guida con decurtazione di 15 punti dalla patente.

Nello stesso ambito operativo è stato controllato, mentre si trovava a bordo del suo veicolo, un 45enne il quale, in evidente stato di ubriachezza, non ha inteso sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica del tasso alcolemico tramite l’alcol test e per tale motivo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.