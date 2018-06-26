NICOLOSI: NELLA NOTTE INCENDIO AL CHIOSCO DEI PINI

Un attentato incendiario ai danni di uno dei luoghi di ritrovo più noti di Nicolosi. E’ quanto è accaduto stanotte al ristorante-pizzeria “Ai Pini”. Ancora sconosciute le cause del gesto. Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Nicolosi.

A denunciare l’accaduto, con un post pubblicato su Facebook, sono gli stessi gestori della struttura: “Stanotte la nostra casa, ‘Ai Pini’, ha subito un grave attentato incendiario – scrivono i titolari – hanno cercato di bruciare la nostra attività cercando di mandare il fumo sogni, progetti, entusiasmo di tutti coloro che attorno a questa famiglia lavorano, vivono e progettano un futuro di semplice, straordinaria, normalità. Vogliamo essere noi a dirvelo, a raccontarvi di una notte di fuoco, di rabbia e di lacrime, una notte in cui alcuni delinquenti hanno cercato di cancellare un’esperienza di libertà e musica”.

“Vogliamo raccontarvi anche di un’alba di solidarietà e di amicizia – proseguono i titolari – di lavoro duro e di speranze, di voglia di reagire e di rinascita. Stasera, grazie ai tanti amici che oggi sono venuti a manifestare la loro solidarietà e a dare una mano di aiuto per rimuovere le macerie e ripulire, saremo nuovamente aperti e inauguriamo la stagione estiva con la nostra musica e la nostra voglia di vivere ed esserci”.