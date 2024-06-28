NICOLOSI. PADRE DI UN'ALUNNA AGGREDISCE E UN PROFESSORE: DENUNCIATO

Il docente dell'Istituto Rocco Chinnici di Nicolosi, che ricopre anche il ruolo di collaboratore del dirigente scolastico, sta valutando la denuncia per lesioni personali dopo aver subito una brutale...

Il docente dell'Istituto Rocco Chinnici di Nicolosi, che ricopre anche il ruolo di collaboratore del dirigente scolastico, sta valutando la denuncia per lesioni personali dopo aver subito una brutale aggressione da parte di un genitore. La notizia è stata riportata dal Giornale di Sicilia.

Secondo quanto appreso, l'incidente è avvenuto ieri mattina nella sede centrale dell'istituto, durante lo svolgimento degli esami di Stato.

Il docente, mentre si trovava all'interno dell'edificio scolastico, è stato improvvisamente avvicinato e aggredito con violenza dal padre di un’alunna diplomatasi lo scorso anno.

Non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto il genitore a compiere un gesto di tale gravità. L’aggressione ha suscitato sconcerto e paura tra i presenti, inclusi sia il personale scolastico sia gli studenti, che hanno assistito impotenti alla scena.

Il docente, che presentava ferite al capo, è stato immediatamente soccorso. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, allertata dai colleghi della vittima tramite una chiamata al 112.

Subito dopo, i carabinieri di Nicolosi sono intervenuti e hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze che hanno portato a questo atto violento.

Il docente aggredito è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato sottoposto alle cure mediche e ad ulteriori accertamenti.

