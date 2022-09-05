NICOLOSI, RUBA MATERIALE EDILE E ATTREZZATURE DA UN CANTIERE: ARRESTATO 37ENNE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò coadiuvati dai colleghi della Tenenza di Misterbianco durante il decorso arco notturno hanno arrestato in flagranza di reato un 37enne d...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò coadiuvati dai colleghi della Tenenza di Misterbianco durante il decorso arco notturno hanno arrestato in flagranza di reato un 37enne di Mascalucia per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari si sono recati nel comune di Nicolosi a seguito di una segnalazione che parlava della presenza di persone e veicoli sospetti all’interno di un cantiere.

Giunti sul posto hanno notato la presenza di un veicolo "Jeep Renegade" e di un camion furgonato, che corrispondevano a quelli segnalati e i cui conducenti si sono dileguati alla vista dei Carabinieri. Nonostante l’intimazione a fermarsi, i fuggitivi hanno proseguito la marcia ad elevata velocità creando una situazione di pericolo per gli utenti della strada e per i militari, fino a all’uscita della zona industriale di Misterbianco, dove il camion è stato bloccato da una pattuglia della locale Tenenza, mentre sono ancora in corso le ricerche degli occupanti dell’autoveicolo.

All’interno del furgonato, condotto dal 37enne e di proprietà di una società di noleggio, i militari hanno rinvenuto un’ingente quantità di materiale edile, che da accertamenti è risultato essere stato asportato precedentemente dal cantiere, pertanto la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario mentre il conducente è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto.