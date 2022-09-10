NICOLOSI.RUBANO UNO ZAINO DA UN AUTOVEICOLO IN SOSTA: DUE ARRESTI

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Nicolosi hanno arrestato in flagranza di reato per “furto” un 52enne e un 32enne, entrambi pregiudicati.Al riguardo i militari, a seguito di una segnalazion...

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Nicolosi hanno arrestato in flagranza di reato per “furto” un 52enne e un 32enne, entrambi pregiudicati.

Al riguardo i militari, a seguito di una segnalazione alla Centrale Operativa, sono intervenuti in quel centro cittadino per fornire assistenza ad un turista campano, che poco prima, mentre stava acquistando dei dolci da portare in regalo ad amici e parenti, aveva subito il furto del proprio zaino, lasciato per qualche minuto sui sedili posteriori dell’autovettura, con il finestrino aperto. La vittima era comunque riuscita a cogliere il ladro mentre si stava dando alla fuga in compagnia di un complice su una Fiat 500, annotandone il numero di targa.

Immediate quindi le ricerche, che hanno consentito ai Carabinieri di intercettare quasi subito l’automobile lungo l’arteria stradale che conduce a Catania e di recuperare lo zaino, contenente € 380,00, carte di credito e numerosi oggetti personali, tutto riconsegnato al proprietario. Nella circostanza, all’esito della perquisizione del veicolo, è stato sequestrato anche un sondino telescopico utilizzato quale strumento per aprire le vetture.

La coppia è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi la misura degli arresti domiciliari.