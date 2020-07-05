NICOLOSI, SPACCIAVA A BORDO DELL’AUTO

I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Paternò hanno arrestato, nella flagranza, il 33enne Giovanni Fichera, ritenuto responsabile di cessione e detenzione di sostanze stupefacenti ai f...

I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Paternò hanno arrestato, nella flagranza, il 33enne Giovanni Fichera, ritenuto responsabile di cessione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari stavano eseguendo un servizio preventivo per i reati in materia di droga e, quindi, hanno seguito l’uomo fino a Nicolosi quando, lungo la S.P. 92, hanno notato che l’operaio si era fermato sul lato destro della careggiata a bordo della propria Fiat Panda e quindi, poco dopo, era stato avvicinato da un’altra autovettura che si era stranamente accostata alla sua.

Immediatamente, pertanto, i militari hanno assistito ad un veloce scambio tra i due occupanti delle due autovetture quindi, mentre l’autovettura sopraggiunta si era velocemente allontanata, hanno bloccato e perquisita la Fiat Panda e Fichera, trovando 3 dosi di cocaina già confezionata per la vendita al minuto e la somma di 95 euro, ritenuta provento dello spaccio.