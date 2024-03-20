NICOLOSI, TRAGICO INCIDENTE SULLA SP 92, UN MORTO E TRE FERITI

Gravissimo incidente stradale ieri sera lungo la SP92, la strada che collega Nicolosi all'Etna.Una Ford Fiesta diretta verso il Rifugio Sapienza con a bordo quattro persone è andata a sbattere contro...

Gravissimo incidente stradale ieri sera lungo la SP92, la strada che collega Nicolosi all'Etna.

Una Ford Fiesta diretta verso il Rifugio Sapienza con a bordo quattro persone è andata a sbattere contro il muretto che delimita la carreggiata, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Il bilancio dell'incidente è estremamente pesante, con la perdita della vita del conducente del veicolo, un giovane di 20 anni Riccardo Amato originario di Belpasso.

Gli altri tre passeggeri, tutti minorenni con età compresa tra i 16 e i 27 anni, hanno riportato gravi ferite e sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Cannizzaro per ricevere le cure necessarie.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute immediatamente quattro ambulanze del servizio 118, insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Adrano e ai Carabinieri della Stazione di Nicolosi, che hanno lavorato per soccorrere le vittime e gestire la situazione.

Nonostante i tempestivi soccorsi, purtroppo il conducente è deceduto sul colpo.

La strada è rimasta chiusa per diverse ore per permettere le operazioni di soccorso e di indagine da parte delle autorità, con l'intervento anche del medico legale per i rilievi del caso.

La SP92 è stata riaperta solo alle prime ore del mattino, intorno alle 5:00, una volta che la situazione è stata completamente gestita e le autorità hanno concluso le loro operazioni sul luogo dell'incidente.