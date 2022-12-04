NICOLOSI, TRAGICO SCONTRO AUTO-MOTO: MUORE CENTAURO

Domenica drammatica con un’altra vita strappata, un’altra vittima della strada.A morire secondo le prime informazioni in nostro possesso è stato un uomo di 60enne he è deceduto mentre era alla guida...

Domenica drammatica con un’altra vita strappata, un’altra vittima della strada.

A morire secondo le prime informazioni in nostro possesso è stato un uomo di 60enne he è deceduto mentre era alla guida di una moto Triumph, a causa di un grave incidente stradale che lo ha visto coinvolto a Nicolosi.

L’impatto mortale è avvenuto intorno alle ore 12.30 di oggi, 04 Dicembre 2022, sulla strada provinciale 92 non tanto lontano dall'ingresso della Pineta, scontrandosi con una Grande Punto, l'impatto è stato devastante, le cui dinamiche sono ancora da accertare da parte dell'autorità competenti, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Viste le condizioni apparse subito critiche del motociclista, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. E l’elicottero, infatti, è atterrato in un’area vicino al luogo dell’incidente, purtroppo per l'uomo non c'è stato niente da fare nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118 giunto in suo soccorso.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei mezzi.

Il traffico nel tratto interessato è al momento bloccato per consentire le operazioni in totale sicurezza.