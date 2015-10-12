Niente allenamenti invernali per Paternò in Linea: non ci sono palestre a disposizione

L'amarezza dell'associazione della quale fanno parte decine e decine di bambini. E fa riflettere che un Comune come quello paternese non riesca a far fronte ad "caso normale

9504.it Costretti a gettare la spugna. Nessun segnale da parte del Comune di Paternò ed, allora, una bella realtà come quella di "Paternò in Linea" è costretta a rinunciare agli allenamenti invernali. Non c'è palestra. Non c'è alcuno spazio a disposizione: ma, quel che è peggio, non c'è alcuna risposta. L'esperimento dello scorso anno con gli allenamenti al chiuso della palestra di via Libertà è andata alla grande con tanti bimbi e ragazzini che hanno partecipato con grande entusiasmo. Oggi, però, è finito tutto. Si ricomincerà con la bella stagione. E le parole affidate ad un comunicato stampa da parte dei ragazzi di Paternò in Linea, descrivono al meglio l'amarezza.

"Dopo anni di richieste scritte e “pellegrinaggi” continui presso le sedi dell’assessorato e dell’ufficio sport del Comune di Paternò, nei primi giorni del mese di settembre dello scorso anno 2014, l’ASD PATERNÒ IN LINEA riusciva finalmente, grazie anche all’interessamento dell’allora assessore allo Sport Alessandro Cavallaro, ad ottenere in affitto dal Comune una delle pochissime palestre a propria disposizione per poter svolgere gli allenamenti durante la stagione invernale. Dopo ben 7 anni di allenamenti tenuti esclusivamente all’aperto nel periodo primaverile/estivo presso piazze slarghi e strade della Città, la Stagione Sportiva 2014/2015 per i giovanissimi, e non solo, pattinatori paternesi si è infatti svolta nella completezza dell’intero anno solare, con affollati allenamenti al coperto tenuti presso la Palestra scolastica di via Libertà anche durante la stagione autunno/inverno. Una sorta di “meteora” però quella dello scorso anno per i tanti appassionati di pattinaggio dell’ASD Paternò in linea. Un sogno durato soltanto una stagione. Una stagione sportiva che ha fatto registrare numerosissimi iscritti entusiasmando anche le intere famiglie dei più piccoli, ormai affezionate a quelle serate, spesso fredde ma riscaldate dalla gioia dei propri figli che giocando imparavano, in modo sano, a pattinare sotto l’attenta guida degli istruttori e di tutti i membri dello staff PiL.

Quanto meravigliosamente anzidetto, purtroppo, per la stagione sportiva 2015/2016 non potrà ripetersi.

Siamo già ad autunno inoltrato e, nonostante le solite richieste scritte, i continui “pellegrinaggi” presso gli uffici comunali, le riunioni con altre ASD insieme all’Assessore allo sport ed al Dirigente dell’Ufficio preposto, dal Comune giunge la disarmante notizia che la Palestra scolastica di via Libertà quest’anno non sarà più gestita dall’Ente comunale e bisognerà rivolgersi e richiederne l’uso direttamente ai Dirigenti Scolastici. Tutto ciò a fine settembre quando, per giusta regola, sarebbe stato normale avere già tutto ben pianificato al fine di poter svolgere al meglio le attività sportive da far iniziare nei primi giorni del mese di ottobre. Ma di normale, a Paternò, sappiamo rimane ben poco, se non il peggio.

Considerati i tempi ormai fin troppo inoltrati per consentire una seria programmazione delle attività; preso atto di quanto sia oggi sempre più difficile fare SPORT, e non solo, nella Città di Paternò; ricevuta l’ennesima delusione da parte di un Ente sordo e che della pianificazione disconosce termine e significato; avvertito il sentore che il pattinaggio, a Paternò, magari non piace a tutti e pertanto non viene data importanza ad una realtà associativa che, tramite il pattinaggio, ha tentato in questi anni di dare diversi segnali di positività ad una Città spenta; con infinito rammarico si comunica che gli allenamenti invernali PiL 2015/2016 non si terranno.

Per il resto, tempo permettendo, ci si incontrerà giovedì 15 ottobre 2015 alle ore 20:30 presso piazza “PiL” per l’ultimo appuntamento IN LINEA prima della pausa invernale".