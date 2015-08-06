Niente iscrizione: scompare il Paternò Calcio

Altro duro intervento della ormai ex presidentessa Amato

95047.it Il Paternò Calcio è come se non esistesse più. Oggi - dopo la deroga concessa dalla Lega - scadevano i termini per l'iscrizione al campionato d'Eccellenza. Iscrizione che non è arrivata. In un sol colpo, il Paternò 1908 scompare. Quello che accadrà adesso è tutto capire e verificare. La presidente dimissionaria, Stefania Amato, ha affidato ogni suo commento ad un duro comunicato stampa nel quale si scaglia contro l'amministrazione comunale. Eccolo di seguito:

“L’ASD Paternò 1908 comunica la propria rinuncia al campionato di Eccellenza, poiché l’amministrazione comunale per le proprie incapacità a gestire lo sport in una città come Paternò e per la propria malafede, appoggiando spudoratamente la squadra antagonista, guarda caso gestita… dal consigliere amico.

L’amministrazione, con la propria inerzia, durata più di un anno, ha deciso di distruggere un progetto messo in piede da una persona, che da sola per 3 anni ha anteposto tutto e tutti, per onore di questo sport.

Adesso è finito tutto, grazie Sindaco, grazie assessore Minutolo per il vostro (dis)impegno. Vi auguro un buon proseguimento e buona fortuna con la vostra nuova squadra”.