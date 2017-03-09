«Niente passeggino in reparto», infermiera picchiata

Un’infermiera è stata aggredita nell'ospedale Cannizzaro di Catania dal padre di una neonata, che è stato poi arrestato dalla polizia di Stato, che pretendeva di entrare con un passeggino nel reparto...

Una procedura che è vietata dal regolamento del nosocomio. L’uomo, 27 anni, in passato denunciato per rapina, ha colpito l’infermiera con il passeggino procurandole una frattura a un polso e diverse escoriazioni, giudicate guaribili in 30 giorni.

La donna è stata soccorsa da personale dell’ospedale che ha fatto intervenire la polizia. L’uomo è stato bloccato da un agente di polizia in servizio nel pronto soccorso dell’ ospedale e portato in Questura. E’ stato quindi dichiarato in arresto e trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima che sarà celebrato domani.

