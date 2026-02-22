Nino D'Angelo incanta il PalaCatania: tre generazioni in festa e l’augurio «Ci vediamo in Serie A»

Un PalaCatania gremito, applausi a scena aperta e un viaggio lungo oltre mezzo secolo di carriera. È partito dal Sud, e in particolare da Catania, il nuovo tour di Nino D’Angelo, artista che ha segnato la storia della musica popolare italiana tra canzoni, film e un’eredità artistica che affonda le radici nella tradizione di Mario Merola.

Sul palco, il cantante partenopeo ha ripercorso i grandi successi degli anni ’80 e ’90, quando il “ragazzo dal caschetto biondo” diventò un’icona del panorama neomelodico, conquistando il grande pubblico con uno stile diretto e popolare. Da allora, album, pellicole cinematografiche e tournée hanno accompagnato la crescita di intere generazioni.

Un pubblico che attraversa il tempo

In platea si sono ritrovati giovanissimi, adulti e nonni: almeno tre generazioni unite dalle stesse canzoni. Un abbraccio collettivo che ha trasformato il concerto in una vera festa popolare. Non è la prima volta che Catania risponde con entusiasmo: già la scorsa estate l’artista aveva registrato il tutto esaurito alla Villa Bellini, confermando un legame speciale con la città etnea, che considera la sua seconda casa dopo Napoli.

L’augurio per il Catania e il messaggio per Giorgia

Tra un brano e l’altro, non sono mancati momenti di emozione. Dal palco è arrivato un augurio sentito: rivedere presto il Calcio Catania in Serie A, magari in un derby contro il Napoli. Un messaggio che ha acceso l’entusiasmo del pubblico.

Commovente anche il pensiero dedicato alla piccola Giorgia, ricoverata in un reparto oncologico, a cui l’artista ha voluto inviare un incoraggiamento personale, strappando applausi e qualche lacrima tra i presenti.

Ospiti e organizzazione

In sala era presente anche Gianni Celeste, salutato dal palco e circondato dall’affetto dei fan per una foto ricordo. Un segnale della forte presenza della scena neomelodica siciliana, che negli anni ha seguito e rinnovato l’impronta artistica lasciata da D’Angelo.

L’evento è stato curato dai fratelli Grotta, riportando in città uno degli artisti più amati dal pubblico locale.

Una serata che ha unito musica, nostalgia e speranza, confermando ancora una volta quanto il legame tra Nino D’Angelo e Catania sia solido e ricco di emozioni.