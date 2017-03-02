Nino Naso incontro pubblico con la città

In vista delle prossime elezioni amministrative

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

In occasione delle prossime elezioni Amministrative per il rinnovo di sindaco e Consiglio Comunale, si comunica agli organi di stampa che è convocata per giorno domenica 12 marzo 2017 alle ore 10:00 una conferenza pubblica attraverso cui Nino Naso incontrerà la città. L’appuntamento è fissato nei saloni dell’ex Palazzo Municipale di Piazza della Regione. “Ogni decisione pubblica l’ho sempre assunta guardando negli occhi i miei concittadini – dichiara Naso – non mi sottrarrò neanche questa volta”. Tutta la città è invitata a partecipare.