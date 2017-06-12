95047

NINO NASO NUOVO SINDACO DI PATERNO'

12 giugno 2017 07:42
NINO NASO NUOVO SINDACO DI PATERNO' -
Cronaca
Amministrative 2022
Spoglio in tempo reale
NINO NASO E' IL NUOVO SINDACO DI PATERNO', SUPERANDO AL PRIMO TURNO IL 40% DEI CONSENSI  segue Distefano Antonino Alberto Alessio

Un augurio, al nuovo sindaco, dall'Editore, Direttore e da tutto lo staff di 95047

L’affluenza a Paternò è stata del 71,41%, con 29480 votanti su 41280 aventi diritto, cinque anni fa, l’affluenza si era fermata oltre il 77%, ma allora si votava anche nella giornata di lunedì.

ELENCO SEZIONI IN AGGIORNAMENTO:

SEZIONE 5

Naso 225

Distefano  168

La Delfa 119

Mangano 36

Lombardo 16

SEZIONE 6 

Naso 163

Distefano  164

La Delfa 74

Mangano 42

Lombardo 14

SEZIONE 12

Naso 278

Distefano  192

La Delfa 122

Mangano 44

Lombardo 6

SEZIONE 21

Naso 287

Distefano  179

La Delfa 43

Mangano 17

Lombardo 2

SEZIONE 22

Naso 263

Distefano  194

La Delfa 94

Mangano 49

Lombardo 8

SEZIONE 25

Naso 296

Distefano  171

La Delfa 105

Mangano 37

Lombardo 3

SEZIONE 26

Naso 293

Distefano  145

La Delfa 89

Mangano 32

Lombardo 3

SEZIONE 28

Naso 410

Distefano  147

La Delfa 120

Mangano 44

Lombardo 4

SEZIONE 31

Naso 284

Distefano  170

La Delfa 92

Mangano 63

Lombardo 7

SEZIONE 34

Naso 134

Distefano 381

La Delfa 95

Mangano 40

Lombardo 10

SEZIONE 40 

Naso 338

Distefano 162

La Delfa 90

Mangano 35

Lombardo 6

SEZIONE 43

Naso 159

Distefano 102

La Delfa 70

Mangano 25

Lombardo 9

SEZIONE 44

Naso 144

Distefano 139

La Delfa np

Mangano np

Lombardo np

SEZIONE 45

Naso 282

Distefano 205

La Delfa 124

Mangano 30

Lombardo 9

SEZIONE 46

Naso 257

Distefano 182

La Delfa 111

Mangano 65

Lombardo 2

SEZIONE 47 

Naso 5

Distefano 4

La Delfa 1

Mangano 2

Lombardo .0

