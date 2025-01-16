NINO NASO, SINDACO DI PATERNÒ: CASSAZIONE ANNULLA IL PROCEDIMENTO, REVOCATI I DOMICILIARI

Annullata con rinvio: è la decisione della Cassazione sul ricorso della difesa del sindaco di Paternò, Nino Naso, contro la decisione del Tribunale del Riesame che, il 30 settembre 2024, aveva accolto...

Annullata con rinvio: è la decisione della Cassazione sul ricorso della difesa del sindaco di Paternò, Nino Naso, contro la decisione del Tribunale del Riesame che, il 30 settembre 2024, aveva accolto l'appello della procura di Catania e disposto gli domiciliari per il primo cittadino indagato nell'inchiesta Athena per voto di scambio politico-mafioso.

Lo scrive il sito Iasicilia.it citando i difensori di Naso, l'avvocato Maria Licata e il professore Vincenzo Maiello che sottolineano come il ricorso si basi sui "gravi indizi di colpevolezza e non sulle esigenze cautelari".

Gli atti ora torneranno a Catania dove si dovrà fissare un'altra udienza davanti a un'altra sezione del Tribunale.

Domani è prevista la decisione sulla posizione dell'ex assessore comunale Salvatore Comis.

Il sindaco Naso e Comis, su richiesta degli stessi indagati, affronteranno il processo con giudizio immediato.

Il Tribunale del riesame, presieduto da Giuliana Sammartino, aveva rilevato che "risulta ricostruibile in via induttiva e con la consistenza dei gravi indizi il raggiungimento di un patto illecito fra il sindaco Naso e, tramite il Cirino, la consorteria dei Morabito-Benvegna".

L'accordo, aveva ricostruito il Tribunale, prevedeva "un sostegno elettorale" in cambio dell'interessamento del Naso per "l'assunzione di congiunti mafiosi locali" e di "destinare a Comis un assessorato di interesse economico".

L'appello contro la decisione del gip era stato presentato dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo e dai sostituti Tiziana Laudani e Alessandra Tasciotti.

La decisione del Tribunale del riesame non era esecutiva. L'inchiesta Athena si basa su indagini dei carabinieri della compagnia di Paternò e avrebbe fatto emergere gli interessi del clan Morabito sulle aste giudiziarie di immobili nelle province di Catania e Siracusa.

Per 49 degli indagati la Procura di Catania ha chiesto il rinvio a giudizio. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione mafiosa, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, turbata libertà degli incanti aggravata dal metodo mafioso e corruzione.

DICHIARAZIONE SINDACO NINO NASO

La Cassazione, accogliendo il ricorso proposto dai miei avvocati, Professore Vincenzo Maiello e Avvocato Maria Donata Licata, ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva accolto l’appello della Procura.

Consapevole di avere sempre agito nel rispetto della legge e dell’istituzione che rappresento, lontano da logiche mafiose, attendo, dunque, con immutata fiducia nel sistema giudiziario che la mia vicenda venga finalmente chiarita, restituendo serenità oltre che alla mia famiglia, all’amministrazione cittadina. Ringrazio quanti in queste ore numerosi mi hanno manifestato affetto e solidarietà ed anche i miei avvocati per l’impegno e la grande professionalità con cui hanno sostenuto la mia difesa.