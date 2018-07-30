NISCEMI: SEQUESTRO PREVENTIVO DI BENI PER 18 MILIONI DI EURO A IMPRENDITORE

Beni immobili e rapporti bancari intestati o riconducibili a un imprenditore originario di Niscemi, John Frazzetto, 33 anni, operante nel settore dell'import-export di bevande, sono stati sequestrati in via preventiva dalla Guardia di finanza su decreto del Gip di Gela. A Niscemi Frazzetto è ricordato come venditore ambulante di gazzose, ma risulterebbe al vertice di un gruppo di evasori di Iva e imposte sui redditi per quasi 18 milioni di euro.

Con un sistema di società nazionali ed estere nel commercio di bibite, effettuavano acquisti intracomunitari in regime di esenzione dell'Iva. L'evasione fiscale veniva poi completata grazie a un giro di fatture false per operazioni inesistenti, nell'ambito di scambi fittizi sostenuti da una filiera di aziende fasulle e di operatori commerciali collegati tra loro solo sulla carta, il cui obiettivo era quello di non versare tasse né Iva nel paese di destinazione. Sequestrati una villa con piscina, autorimesse, vigneti e altri terreni agricoli.

(ANSA)