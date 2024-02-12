NISCEMI, TENTA DI RECUPERARE IL CANE CADUTO IN UN POZZO E MUORE

Un giovane di 31 anni è morto oggi pomeriggio a Niscemi (Caltanissetta), in contrada Ulmo, dopo essere precipitato in un pozzo profondo 15 metri.Il giovane a quanto pare stava passeggiando con il suo...

Un giovane di 31 anni è morto oggi pomeriggio a Niscemi (Caltanissetta), in contrada Ulmo, dopo essere precipitato in un pozzo profondo 15 metri.

Il giovane a quanto pare stava passeggiando con il suo cane quando quest'ultimo è finito in un pozzo pieno d'acqua.

Il trentunenne, nel disperato tentativo di recuperare l'animale è precipitato a sua volta dentro il pozzo.

Il giovane era in compagnia di un amico che ha subito chiamato il 112 per dare l'allarme.

Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Gela e i sommozzatori da Palermo.

Tutt'ora sono in corso le operazioni per cercare di estrarre il ragazzo che è deceduto. Il pozzo era pieno d'acqua. Sul posto sono presenti operatori del 118 e i poliziotti del commissariato.