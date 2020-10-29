L'attentatore che questa mattina ha ucciso tre persone nella cattedrale di Nizza, "è arrivato da pochissimo tempo da Lampedusa", dice il deputato nizzardo Eric Ciotti (Les Républicains) in un post su...

L'attentatore che questa mattina ha ucciso tre persone nella cattedrale di Nizza, "è arrivato da pochissimo tempo da Lampedusa", dice il deputato nizzardo Eric Ciotti (Les Républicains) in un post su Twitter. Ciotti sostiene di aver appena chiesto al presidente francese Emmanuel Macron, in una riunione sul luogo dell'attentato, di "sospendere qualsiasi flusso migratorio e qualsiasi procedura di asilo, in particolare alla frontiera italiana". Macron ha confermato che quello di questa mattina è stato un "attentato terroristico islamista" e ha garantito il "sostegno ai cattolici da tutto il paese".

NIZZA, L’ATTENTATORE È UN TUNISINO “SBARCATO A LAMPEDUSA”

Sono tre le vittime dell'attacco all'arma bianca all'interno della cattedrale di Nizza, nel sud della Francia. Un uomo armato con un coltello è entrato questa mattina verso el nove nella cattedrale di Notre-Dame, nel centro cittadino, in Avenue Jean-Medecin, e ha decapitato una donna di 70 anni. Poi ha colpito a morte un'altra donna e un uomo, il custode della cattedrale. Un'altra persona sarebbe rimasta gravemente ferita. A quanto riferiscono fonti di polizia citate dall'agenzia France Presse l'assalitore è stato fermato dalle forze di sicurezza, che hanno fatto irruzione nell'edificio. L'assalitore sarebbe stato colpito con colpi d'arma da fuoco dalle forze dell'ordine e ora si trova in ospedale. In alcuni video diffusi sui social network, sono visibili il momento dell'irruzione nella chiesa degli uomini della squadra speciale francese e quello del fermo del terrorista, che per Actu17 - notiziario digitale che si occupa di sicurezza - avrebbe 25 anni e sarebbe arrivato in maniera illegale in Europa passando prima per l'isola italiana e poi dirigendosi in Francia.