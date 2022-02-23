NO A CARO CARBURANTE, PRESIDIO CAMIONISTI SULLA SS121

Dopo il presidio al casello di San Gregorio di Catania dell’autostrada Catania-Messina, l’entrata della A18 dal capoluogo etneo, da questa mattina, 23 Febbraio 2022 un centinaio di autotrasportatori hanno realizzato un presidio contro l'aumento del costo del carburante è in corso sulla ss121 nella zona commerciale di Misterbianco in direzione Catania, nei pressi dello svincolo che immette per la tangenziale di Catania e per la circonvallazione.

La protesta è promossa dall'Aias - l'associazione imprese autotrasportatori siciliani - ma al momento, non è riconosciuta dalle sigle nazionali e regionali dei rappresentanti di categoria.

I manifestanti che aderiscono alla protesta dell'Aias contestano "l'aumento del gasolio e dell'Ad-blu, del costo dei pneumatici e dell'energia" , oltre a lamentare - continuano in un comunicato - "le strade impraticabili, la patente a punti presente - soltanto in Italia - il prezzo dei pedaggi autostradali e la carenza degli autisti".

Al momento si segnalano leggeri rallentamenti .

Sul posto sono presenti i Carabinieri e la Polizia Municipale.

NO A CARO CARBURANTE, PRESIDIO CAMIONISTI SULLA SS121

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO