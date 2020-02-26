“NO ACQUASANTA, L’OSTIA NELLA MANO, ED EVITATE DI SCAMBIARVI IL SEGNO DI PACE FISICAMENTE”

Aquasantiere vuote, distribuzione dell'Eucarestia sulla mano dei fedeli e scambio della pace da evitare "con un contatto fisico".Sono i suggerimenti dell'arcivescovo di Messina, Giovanni Accolla, che...

Sono i suggerimenti dell'arcivescovo di Messina, Giovanni Accolla, che è delegato della Conferenza episcopale siciliana per la Caritas e la pastorale della Salute "davanti al diffondersi del coronavirus".

Mons. Accolla sottolinea che "allo stato attuale non è limitata alcuna iniziativa di culto", ma che "qualora le autorità civili dovessero disporre altrimenti, sarà nostra premura comunicarlo tempestivamente".

"In particolare - spiega mons. Accolla - è necessario che ci si attenga alle disposizioni delle autorità civili e alle misure igieniche dei presidi sanitari".