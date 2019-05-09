NOEMI, LA BIMBA FERITA A NAPOLI STA MEGLIO: «RIDOTTA LA VENTILAZIONE ARTIFICIALE»
Continuano ad arrivare buone notizie dall’ospedale Santobono di Napoli.
La piccola Noemi sta meglio, dicono i medici. «Lieve graduale miglioramento della funzione respiratoria» per la piccola Noemi: lo rende noto l’ospedale Santobono dopo i nuovi esami cui è stata sottoposta la bimba ferita gravemente nella sparatoria di venerdì.
«Il nuovo quadro clinico – si legge nel bollettino medico – ha reso possibile la riduzione dell’apporto di ossigeno mediante ventilazione.
Continua la sedazione profonda e il monitoraggio continuo di tutti i parametri. La prognosi permane riservata».