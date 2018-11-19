NOMINATI DAL GOVERNO REGIONALE I NUOVI MANAGER DELLA SANITÀ SICILIANA. I NOMI

La Giunta di governo ha deliberato le designazioni dei nuovi manager della sanità siciliana attingendo dalle short list scaturite dalle valutazioni della Commissione di selezione. Su indicazione del p...

La Giunta di governo ha deliberato le designazioni dei nuovi manager della sanità siciliana attingendo dalle short list scaturite dalle valutazioni della Commissione di selezione. Su indicazione del presidente Nello Musumeci, è stato chiesto ai candidati di rilasciare un'autocertificazione relativa a 'parentele pericolose' e a eventuali condanne o procedimenti in corso in sede penale. I manager designati sono:

Asp Palermo: Daniela Faraoni;

Asp Catania: Maurizio Letterio Lanza;

Asp Messina: Paolo La Paglia;

Asp Agrigento: Giorgio Santonocito;

Asp Caltanissetta: Alessandro Caltagirone;

Asp Enna: Francesco Iudica;

Asp Ragusa: Angelo Aliquò;

Asp Siracusa: Salvatore Lucio Ficarra;

Asp Trapani: Fabio Damiani;

ARNAS ‘Civico’ Palermo: Roberto Colletti;

ARNAS ‘Garibaldi’ Catania: Fabrizio De Nicola;

Az. Osp. ‘Cannizzaro’ Catania: Salvatore Emanuele Giuffrida;

Az. Osp. ‘Papardo’ Messina: Mario Paino;

Az. Osp. ‘Villa Sofia Cervello’ Palermo: Walter Messina;

IRCCS ‘Bonino Pulejo’ Messina: Vincenzo Barone