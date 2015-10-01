"Non avessimo proposto di inserire via Vittorio Emanuele il Comune avrebbe solo pagato"

La nota di otto consiglieri di minoranza: "Questa è stata la battaglia che abbiamo condotto in modo semplice e lineare, con la voglia di far crescere la nostra città senza comprometterne l'assetto urbano e la vivibilità

95047.it L'intervento dei consiglieri Valore, Mannino, Rau, Faranda, Fallica, Messina, Furnari e Signorello:

"Pur avendo dimostrato coi fatti di essere a favore di qualsiasi progetto che possa veicolare ricchezza e sviluppo e posti di lavoro per la città, votando alla fine favorevolmente il piano di lottizzazione in oggetto, non prima di aver effettuato responsabilmente le opportune valutazioni che competono alla politica, cioè l'analisi dei vantaggi per la città e dei rischi per la viabilità, rimane l'amarezza di aver visto bocciati, nonostante il parere positivo degli uffici, dalla maggioranza e da alcuni consiglieri comunali che non riusciamo più a capire se stanno con la città o con l'Amministrazione, cioè Ciatto, Bottino, Buttò, Tripoli, Cirino e Rinina, i nostri emendamenti migliorativi, cioè proposte che avrebbero recato maggiori vantaggi alla collettività, cioè la realizzazione a spese della ditta del tratto di raddoppio di carreggiata di via vitt. Emanuele, oltre alla cessione del terreno, lavori che adesso dovremo realizzare a spese dei cittadini, gravando ulteriormente sulle già precarie casse comunali, la realizzazione della rotatoria e la cura delle aiuole per dare maggiore decoro alla citta.

Una scelta, quella di votare contrari, che risulta ancora più incomprensibile e grave alla luce della disponibilità manifestata dalla ditta in sede di commissione di realizzare tali opere a proprie spese, e che noi volevamo inserire nella convenzione.

Un'occasione persa per la città, per colpa di una parte politica che è sembrata più attenta a tutelare gli interessi privati che non quelli pubblici che gli competevano.

Per questo riteniamo opportuno ricostruire alcuni passaggi salienti , nello specifico il 24 settembre la maggioranza con la complicità dei sopracitati consiglieri della pseudo opposizione, avrebbero votato il piano così come proposto,senza aver ottenuto nulla di più per la città.

Abbiamo chiesto di differire la la seduta del consiglio al 30 settembre non per semplice ostruzionismo ma perché volevamo in modo forte e determinato la realizzazione dell'ampliamento di via Vittorio Emanuele e della rotonda di Corso Italia, utili per evitare la congestione del traffico urbano in una arteria che presenta molte criticità.

Questa è stata la battaglia che abbiamo condotto In modo semplice e lineare, con la voglia di far crescere la nostra città senza comprometterne l'assetto urbano e la vivibilità.

Ci sia perdonato il nostro spirito battagliero, finalizzato ad ottenere la realizzazione dell'ampliamento di Via Vittorio Emanuele e della rotonda/ spartitraffico di corso Italia, che in aggiunta alle opere previste da standard urbanistico , quale il parcheggio e le aree a

Verde avrebbero dato decoro e funzionalità a tutta l'area che essendo di fatto l'ingresso principale della nostra Città, ne costituisce biglietto di visita.

Abbiamo lottato per raggiungere questi obiettivi che sono stati ottenuti parzialmente solo perché non condivisi dalla maggioranza del Consiglio Comunale, ma quel poco che è stato ottenuto di certo va ricondotto alla nostra azione e determinazione.

Oggi senza questa azione non avremmo avuto la cessione gratuita da parte della ditta del tratto di via Vittorio Emanuele ed avremmo dovuto acquistare il terreno con ulteriore aggravio alle casse comunali.

Di certo il risultato non ci entusiasma ma ci rende consapevoli che abbiamo perseguito la strada della determinazione Politica e dell'argomentazione costruttiva e propositiva per la Città.

Il nostro voto favorevole all'insediamento commerciale e' la conseguenza logica di un azione politica volta a dimostrare che non siamo mai stati contrari allo sviluppo di nuove attività ed al l'investimento di capitali nel nostro territorio, ma che nello stesso tempo bisogna effettuare le scelte politiche con cognizione di causa, senso di responsabilità ed anche grande capacità tecnica...non basta il semplice buon senso e/o buonismo di alcuni consiglieri che poco (una semplice alzata di mano) o nulla hanno fatto per il raggiungimento del risultato".