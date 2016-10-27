Non ce l’ha fatta dopo 17 giorni di speranza

L’uomo, un 76enne paternese, era stato investito da un furgoncino guidato da un 16enne

95047.it Era lo scorso 10 ottobre quando il 76enne D. D. P. (queste le iniziali dell’uomo) era stato investito per ben due volte da un furgoncino alla cui guida vi era un 16enne ovviamente senza patente [LEGGI LA CRONACA DI QUEL GIORNO]. Le sue condizioni erano, purtroppo, subito apparse gravi: rimasto in prognosi riservata all’ospedale Cannizzaro di Catania, è spirato questa mattina sul letto d’ospedale. La speranza era quella che potesse farcela ma le ferite riportate si sono rivelate insanabili. L'incidente era avvenuto all'uscita della città: all'imbocco della vecchia 121.

I carabinieri, nei giorni scorsi hanno condotto le indagini del caso. Ora occorre attendere l’esito del procedimento giudiziario con la pronuncia dei magistrati che dovranno accertare le responsabilità del caso.