"Non entrerò in giunta: ma non mi è mai stato chiesto"

Riceviamo e pubblichiamo dal consigliere Piero Cirino

95047.it Di seguito, la nota inviata alla nostra redazione:

"Sono assolutamente distante dall’idea di entrare a far parte di questa Giunta, né –per la verità- mi è stato richiesto.

Si rischia di ingenerare confusione nelle persone e si getta discredito sulla mia persona e sul partito di cui faccio parte, il Nuovo Centro Destra, manipolando, tra l’altro, alcune mie dichiarazioni nel vano tentativo di ricercarvi inesistenti contraddizioni politiche.

Il mio giudizio sull’operato del Sindaco Mangano e sull’inefficacia della sua azione politica, in verità, non è mai cambiato; anche quando ho responsabilmente assunto la decisione di condividere alcune proposte consiliari che ritenevo coerenti con il bene della nostra Città: se questo deve essere considerato “cambio di rotta” è meglio lasciarlo decidere ai cittadini.

La nostra comunità non ha bisogno di alimentare brusii da cortile".