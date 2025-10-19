"Non hai pagato la multa, fallo in 72 ore altrimenti passa da 279 a 396 euro". L'e mail è arrivata a tantissimi cittadini: attenzione alla truffa

E' un tentativo di truffa che, per come è orchestrato, è decisamente maldestro e, solamente leggendo l'indirizzo e mail dal quale arriva la richiesta (un improbabile gov-assistenza-pagare-pagopa@infoi...

E' un tentativo di truffa che, per come è orchestrato, è decisamente maldestro e, solamente leggendo l'indirizzo e mail dal quale arriva la richiesta (un improbabile [email protected] ), si può capire subito che qualcosa non torna.

Certo è che, nell'epoca del "clicca qui", in questo caso del "controlla e paga la multa", magari basta un tocco dello schermo in più per finire nelle grinfie dei malintenzionati ed essere vittima di un raggiro.

L'oggetto della mail è " Oggetto: Avviso di mancato pagamento – Riferimento #R7230033407 " e la firma in calce è quella de "Il team di PagoPA".

"Caro utente, - recita il testo della comunicazione inviata a molto persone - Il nostro sistema ha rilevato un ritardo nel pagamento relativo alla violazione del codice della strada registrata con riferimento #R7230033407 per eccesso di velocitàLa multa di 279,00 € non ègo ancora stata pagata.Puoi visualizzare i dettagli della multa e pagare online tramite il nostro portale sicuroTrascorso tale termine, gli aumenti saranno applicati automaticamente, conformemente all'articolo L. 142-8 del Codice della Strada.".

Segue "Controlla e paga la multa" con la possibilità di cliccarvi sopra, operazione questa da non compiere assolutamente.

"Se il pagamento viene effettuato entro 72 ore - prosegue il testo -, l'importo della multa aumenterà a euro 396,00 e 6 punti verranno decurtati dalla tua patente di guida, in conformità con l'Articolo L. 142-8 del Codice della Strada. Ti invitiamo a effettuare il pagamento il prima possibile per evitare ulteriori penali. Ti ringraziamo per l'attenzione e per la rapida risoluzione di questa situazione".

Con un gentilissimo "Cordiali saluti, Il team di PagoPA" a chiudere l'e mail.

La raccomandazione, per tutti, è ovviamente quella di non cliccare sui link che vengono proposti e, prima di compiere qualsiasi operazione, contattare le autorità, informando loro riguardo al contenuto di una comunicazione che, se analizzata interamente, appare evidentemente ridicola, ma che potrebbe comunque trarre in inganno qualcuno, preoccupato di non aver pagato una multa e disposto a "fare in fretta" per evitare che la cifra possa triplicare, come indicato dai truffatori.