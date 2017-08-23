“NON MOSTRARE IL VIDEO A NESSUNO”, MA È UN VIRUS SU FACEBOOK: ALLERTA DELLA POLIZIA
“Guarda il mio video privato e non mostrarlo a nessuno”. Poi un link da un contatto conosciuto. È il nuovo virus che sta imperversando su Facebook e sul quale la polizia, attraverso il profilo sul soc...
A cura di Redazione
23 agosto 2017 13:58
“Guarda il mio video privato e non mostrarlo a nessuno”. Poi un link da un contatto conosciuto. È il nuovo virus che sta imperversando su Facebook e sul quale la polizia, attraverso il profilo sul social network, lancia una nuova allerta.
“Virus Fb: non seguire-cliccare su questo tipo di messaggio” si legge su ‘Una vita da social’. “Molti sono stati ingannati dalla conoscenza del mittente. Lo stesso il più delle volte è all’oscuro di essere infettato e mezzo di propagazione del virus”