“NON MOSTRARE IL VIDEO A NESSUNO”, MA È UN VIRUS SU FACEBOOK: ALLERTA DELLA POLIZIA

“Guarda il mio video privato e non mostrarlo a nessuno”. Poi un link da un contatto conosciuto. È il nuovo virus che sta imperversando su Facebook e sul quale la polizia, attraverso il profilo sul soc...

A cura di Redazione 23 agosto 2017 13:58

