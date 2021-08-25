NON SARÀ ESEGUITA L'AUTOPSIA SU VANESSA, VENERDÌ SARANNO CELEBRATI I FUNERALI
Non sarà eseguita l'autopsia su Vanessa Zappalà, la 26enne uccisa, nel lungomare di Acitrezza, con sette colpi di pistola alla testa dal suo ex fidanzato, Antonino 'Tony' Sciuto, che poi si è suicidato impiccandosi.
Lo ha disposto la Procura di Catania che ha già firmato il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia.
Avverrà domani mattina il trasferimento del feretro dall'obitorio del Policlinico di Catania alla casa dove viveva la vittima a Trecastagni.
I funerali saranno celebrati venerdì alle 19 all'aperto: sul sagrato del Santuario dei Santi Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino nel paese etneo.