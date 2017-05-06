95047

NON SI FERMANO ALL'ALT NASCONDEVANO UN MITRA GIOCATTOLO

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza  i pregiudicati catanesi Orazio CAMPAGNA, 28 anni, e Vincenzo PANDETTA, 26 anni, poiché ritenuti responsabili di r...

A cura di Redazione Redazione
06 maggio 2017 13:43
NON SI FERMANO ALL'ALT NASCONDEVANO UN MITRA GIOCATTOLO -
Dintorni
Condividi

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza  i pregiudicati catanesi Orazio CAMPAGNA, 28 anni, e Vincenzo PANDETTA, 26 anni, poiché ritenuti responsabili di resistenza a pubblico ufficiale.

La scorsa notte i militari del Nucleo Operativo, nel corso del controllo del territorio, hanno intimato l’alt ai due personaggi mentre percorrevano la Via  Vinciguerra a San Cristoforo in sella ad un Honda SH 300. Il PANDETTA, conducente del motociclo, non ottemperava all'intimazione, fuggendo per le vie circostanti. Fuga terminata in Via Cordai dove sono stati raggiunti ed ammanettati. La perquisizione del mezzo consentiva il rinvenimento  di un’arma giocattolo riproduzione fedele di una mitraglietta HK, priva del previsto tappo rosso. L’arma è stata sequestrata come lo scooter risultato senza copertura assicurativa.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047