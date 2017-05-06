NON SI FERMANO ALL'ALT NASCONDEVANO UN MITRA GIOCATTOLO

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza i pregiudicati catanesi Orazio CAMPAGNA, 28 anni, e Vincenzo PANDETTA, 26 anni, poiché ritenuti responsabili di r...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza i pregiudicati catanesi Orazio CAMPAGNA, 28 anni, e Vincenzo PANDETTA, 26 anni, poiché ritenuti responsabili di resistenza a pubblico ufficiale.

La scorsa notte i militari del Nucleo Operativo, nel corso del controllo del territorio, hanno intimato l’alt ai due personaggi mentre percorrevano la Via Vinciguerra a San Cristoforo in sella ad un Honda SH 300. Il PANDETTA, conducente del motociclo, non ottemperava all'intimazione, fuggendo per le vie circostanti. Fuga terminata in Via Cordai dove sono stati raggiunti ed ammanettati. La perquisizione del mezzo consentiva il rinvenimento di un’arma giocattolo riproduzione fedele di una mitraglietta HK, priva del previsto tappo rosso. L’arma è stata sequestrata come lo scooter risultato senza copertura assicurativa.