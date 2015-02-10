Non solo neve ma soprattutto vento: in piazza Martiri d'Ungheria intervento dei pompieri

Il pesante ramo di uno degli alberi ha centrato un'auto parcheggiata

95047.it La caduta di qualche fiocco di neve, su tutto il territorio e dunque anche su Paternò, è stata certamente suggestiva. Una giornata, quella di ieri, che ha fatto registrare temperature bassissime (il termometro è arrivato a sfiorare lo "zero"): ci sta, in linea con quella è la stagione invernale. Tuttavia, i veri problemi sono stati creati dalle sferzate di vento che hanno soffiato nel corso dell'intera giornata. Diversi sono stati gli interventi da parte dei Vigili del Fuoco del distaccamento paternese che sono intervenuti in più punti della città.

Va segnalato, a tal proposito (e sempre a causa delle raffiche di vento), la situazione di criticità registratasi in piazza Martiri d'Ungheria con i rami di uno degli alberi presenti proprio accanto al museo archeologico che si è spezzato andando a centrare un'auto che era in sosta. La zona è stata messa in sicurezza.