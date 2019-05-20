"NON SOPPORTO PIÙ MIA MOGLIE", 50ENNE DI CATANIA EVADE I DOMICILIARI PER TORNARE IN CARCERE: RIMANDATO A CASA

'Condannato' a restare con la moglie. È la 'pena' inflitta a Giuseppe Pulvirenti, pregiudicato catanese di 50 anni.L’uomo, agli arresti domiciliari in casa a Catania, per un furto di generi alimentari...

L’uomo, agli arresti domiciliari in casa a Catania, per un furto di generi alimentari in un supermercato di Patti, non sopportava più i continui litigi con la moglie. Così si è strappato il braccialetto elettronico ed è corso nel carcere di Giarre.

Agli agenti della polizia penitenziaria ha detto: "Voglio tornare in carcere, non sopporto più mia moglie".

L’uomo è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Giarre che lo avevano seguito dopo che lui si era disfatto del braccialetto elettronico.

Giudicato per direttissima è stato nuovamente ammesso ai domiciliari, ancora con braccialetto elettronico e ancora con la moglie.