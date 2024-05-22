NONNA CARMELA COMPIE 103 ANNI: TANTI AUGURI!

Un giorno speciale per una donna straordinaria: Carmela Di Bua compie oggi 103 anni!Nata il 22 Maggio del 1921, ha attraversato un secolo ricco di eventi, assistendo a tutti i grandi cambiamenti del N...

Un giorno speciale per una donna straordinaria: Carmela Di Bua compie oggi 103 anni!

Nata il 22 Maggio del 1921, ha attraversato un secolo ricco di eventi, assistendo a tutti i grandi cambiamenti del Novecento.

La sua vita è stata un esempio di tenacia, coraggio e amore per la famiglia. Nata a Raccuia, in provincia di Messina, si è trasferita in giovane età a Paternò, dove ha costruito la sua vita.

Qui si è sposata e ha avuto quattro figli. Negli anni '70, con la speranza di un futuro migliore per sé e per la sua famiglia, è emigrata in Australia, precisamente a Perth, insieme a tre dei suoi figli.

Nonostante la distanza, il suo cuore è sempre rimasto legato alla sua amata Paternò.

Oggi, i suoi nipoti, Antonietta Di Perna, Marcello Di Perna e Francesco Di Perna, insieme alle rispettive famiglie, le vogliono augurare un buon compleanno da lontano, attraverso le pagine di questa testata.

"Un bacio nonna Carmela!", le dicono con affetto. "Ti vogliamo tanto bene e ci manchi tantissimo. Le poche volte che siamo riusciti a vederti è stato bellissimo stare con te."

Carmela Di Bua è un'ispirazione per tutti noi.

La sua storia ci insegna che l'amore, la famiglia e la speranza sono le forze che ci permettono di superare qualsiasi ostacolo.

Le auguriamo di trascorrere un compleanno sereno, circondata dall'affetto dei suoi cari, e di continuare a vivere con la stessa gioia e vitalità che l'hanno sempre contraddistinta.