NONNO DIVO, PATENTE RINNOVATA A 99 ANNI, PREMIATO DA ACI

A 99 anni rinnova la patente. L'Aci di Lucca lo premia con una targa speciale, consegnata dal loro direttore Luca Sangiorgio. Socio storico dell'Automobile Club Lucca, Divo Stagi di traguardi importanti nella sua vita ne ha raggiunti parecchi e questo sicuramente va ad aggiungersi al lungo percorso della sua esistenza.

"Il fatto che sia venuto a rinnovare la patente a ridosso del 25 aprile è stato un puro caso, ma a maggior ragione siamo stati contenti di dargli il riconoscimento, perché Divo Stagi, 99 anni compiuti e una lucidità da fare invidia a tanti, quando aveva 20 anni scelse di non combattere per la Repubblica di Salò, di fianco ai tedeschi, contro gli italiani - ha detto Sangiorgio -.

E per questo motivo fu portato via dai nazisti insieme ad altri uomini e fu condotto nel luogo di prigionia della Pia Casa, in centro storico. Qui assistette all'orrore, ovvero esecuzioni di altri ragazzi e uomini come lui”.

Stagi fu uno tra i pochissimi che riuscì a salvarsi dalla sorte che aveva in serbo per lui deportazione, lavoro forzato e fucilazione. Riuscì a scappare dalla Pia Casa e poi si rifugiò sui Monti Pisani e ancora oggi, a distanza di tanti anni, nel 78º anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, continua a incontrare le nuove generazioni e a trasmettere loro i valori di libertà, pace, solidarietà.